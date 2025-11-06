Álvarez (UGT) pide un pacto de Estado en Emergencias: "La política debe dejar de ladrar"

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha vuelto a insistir hoy en València en reclamar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática: "La política debe dejar de ladrar y empezar a trabajar". En ese sentido, ha alertado de "la absoluta falta de preparación" en que nos encontramos ya que "en lo único que se ha avanzado es en lanzar las alarmas, que ahora sí que se emiten de acuerdo con los avisos de los organismos competentes".Del mismo modo, ha recordado que España se convirtió en "un absoluto infierno" este verano con las oleadas de incendios "en parte por falta de preparación". En ese sentido, ha arremetido contra el despido masivo de bomberos forestales hace unos días "de una manera increíble como si no hubiéramos aprendido nada de las situaciones límites que hemos vivido en relación con los incendios".