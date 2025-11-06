Álvarez (UGT) reclama una comisión de seguimiento de la reconstrucción de la dana

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha vuelto a reclamar la constitución de una comisión de seguimiento de la reconstrucción tras la dana, en la que participaran todas las administraciones implicadas, y las organizaciones empresariales y sindicales, para "acabar con los bulos y comprobar cuánto dinero llega y dónde está el dinero". Así, ha señalado que se trata de "una exigencia no sólo al Consell sino también al Gobierno de España, que no se ha hecho" y ha destacado que permitiría "acabar con las mentiras y las medias verdades y poder podamos cuánto dinero llega, dónde está el dinero, cómo se está reinvirtiendo en el territorio, y cómo se está haciendo frente a esas necesidades de reconstrucción".