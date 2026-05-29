Amaia Montero recibe el cariño incondicional de su público en el primer concierto en Madrid

Madrid, 29 de mayo de 2026. Tras su polémico regreso a los escenarios en el Bilbao Exhibition Centre, Amaia Montero y 'La Oreja de Van Gogh' han vuelto a reunirse con sus fans en uno de los conciertos más esperados de la temporada en el Movistar Arena de la capital madrileña. Feliz de volver reunirse con sus fans y completamente ajena a las críticas, Amaia recibía una vez ás el apoyo incondicional de un público completamente entregado que tndrá la oportunidad de disfrutar de la banda también en los próximos días.