Amazon plantea un ERE en España para 1.200 trabajadores de oficinas de Madrid y Barcelona

Amazon ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo, que afectaría a un máximo de 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en España. La multinacional estadounidense, que ha anunciado esta semana a nivel global un ajuste que afectará a 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, ha abierto en España dos expedientes de reducción de empleo en las empresas Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Service, localizada en Barcelona.(Fuente: Europa Press / DPA)