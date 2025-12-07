Ambientazo en la Maratón de Valencia 2025: "La animación es increíble"

Corredores de la Maratón de Valencia 2025 destacaban que Valencia es una de las mejores ciudades para correr la maratón e incidían en la importancia de la animación que reciben en todos los puntos de la carrera: "No hay kilómetro que no esté lleno de gente". Además, resaltaban que "la animación es increíble" y que "hasta en la parte más lejana de la ciudad hay gente animando". Muchos participantes aprovechan para correr la carrera y hacer turismo para "disfrutar de la ciudad", indicando también que "el clima es una pasada".