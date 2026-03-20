Amitur Asprona se sirve del teatro para fomentar el espíritu colaborativo

Albacete, 20 de marzo de 2026. Un total de 42 personas integran actualmente la compañía de teatro de Amitur Asprona, un proyecto de ocio y voluntariado que lleva 12 años subido a las tablas desde Albacete, con el que se busca fomentar el espíritu colaborativo y la comunicación individual de las personas con discapacidad, según explica a Europa Press la directora de este servicio y de la compañía de teatro, Rosa Roldán, quien detalla que 42 personas, con y sin discapacidad, se encarga de hacer "de todo", desde bailes y actuaciones hasta labores relacionadas con las luces o el sonido.