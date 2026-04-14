Amparo Moraleda, primera presidenta española del consejo de administración de Airbus

Madrid, 14 de abril de 2026. Amparo Moraleda ha sido elegida como nueva presidenta del consejo de administración de Airbus, convirtiéndose en la primera persona española en presidir el gigante aeronáutico. Moraleda, presente en el consejo de Airbus desde 2015, sucederá a René Obermann, quien ha comunicado al consejo su decisión de no presentarse a la reelección como consejero en la junta general de acccionistas de 2027, fecha en la que expirará su actual mandato, y dejará su cargo como presidente el próximo 1 de octubre. (Fuente: Ministerio de Defensa/CEDE/RACEF/La Moncloa)