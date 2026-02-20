La AN confirma el procesamiento del BBVA, su expresidente y exdirectivos

Madrid, 20 de febrero de 2026. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de una serie de exdirectivos de la entidad por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta comisión de una serie de encargos ilegales entre 2004 y 2016. A lo largo de una serie de autos, recogidos por Europa Press, la Sección Tercera rechaza los 11 recursos de apelación interpuestos contra el auto por el cual el instructor puso fin a la investigación. Los magistrados, en línea con lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y el instructor, dicen que "no resulta creíble el desconocimiento alegado" por el propio BBVA.