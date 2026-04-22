'Anboto' regresa a la prisión de Martutene tras anularse su régimen de semilibertad

San Sebastián, 22 de abril de 2026.
La exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', ha regresado a las siete menos cuarto de la tarde de este miércoles a la prisión de Martutene, en San Sebastián, que ya no podrá volver a abandonar de lunes a viernes, después de que el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, haya rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del que gozaba.
(Fuente: Europa Press / Audiencia Nacional)