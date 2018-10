La ANC no participará en los actos de conmemoración del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) para no coincidir con el Rey Felipe VI. Fuentes de la entidad han explicado a Europa Press que la ANC "no participa en actos que cuenten con la presencia del Rey de España", por lo que han rechazado la invitación del Ayuntamiento de Barcelona de asistir a los actos del atentado.