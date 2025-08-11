Andalucía acusa a Sánchez de "hechos xenófobos" en el reparto de menores

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, considera al Gobierno de Pedro Sánchez "responsable" de "hechos xenófogos" en el reparto de menores migrantes no acompañados --casi 700 en el caso de Andalucía-- y de alentar con sus mensajes y políticas actos como el de la valla colocada en El Ejido (Almería), en la que se puede leer y ver un mensaje con el que se excluye a los migrantes de origen árabe."Combato los comentarios xenófobos pero también los hechos xenófobos, y lo que está haciendo el Gobierno de España con la migración, de la que no quiere saber nada y sobre la que no aplica sus competencia, es un hecho xenófobo", sostiene Loles López en una entrevista con Europa Press. "Vemos cómo reparte niños como mercancía en función de sus intereses", apostilla la consejera.