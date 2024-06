Andalucía afea "falta de diálogo" y unilateralidad del Gobierno con reparto de migrantes

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha aseverado que la política migratoria "es una política de Estado donde no caben negociaciones unilaterales", resaltando que "no cabe la imposición, sino el diálogo". "La falta de comunicación y cooperación del Gobierno lleva el sistema al colapso", ha lamentado.Así se ha manifestado López este martes en una atención a medios en Sevilla, sobre la reforma de la ley de extranjería pactada entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Canarias para que la derivación de menores migrantes no acompañados se haga de forma obligatoria hacia otras comunidades autónomas.