Andalucía afea al Gobierno aceptar sólo el 23% de su planificación eléctrica

El Gobierno andaluz ha encajado este miércoles como "trato injusto" la propuesta de planificación de inversiones en la red de energía eléctrica para el período 2025-2030 del Gobierno, que ascenderá a 8.130 millones, y cuyo borrador se conoció en octubre, por cuanto ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "sólo atiende" el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta.De las 111 infraestructuras solicitadas por el Gobierno andaluz en marzo de 2024, el Estado sólo ha incluido 25 que coinciden con las necesidades por Andalucía. El Gobierno andaluz ha anunciado que presentará alegaciones antes del 16 de diciembre, fecha límite para solicitar modificaciones al plan del Gobierno.(Fuente: Junta de Andalucía)