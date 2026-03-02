Andalucía anima a empresas a "repensar" la carrera profesional y salarios para retener talento

Sevilla, 2 de marzo de 2026. El Gobierno andaluz ha animado este lunes al sector empresarial a "repensar" la carrera profesional que ofrece a sus empleados, con sueldos incluidos, para lograr retener el talento que forman las universidades y los centros de Formación Profesional. Así lo han puesto de manifiesto los consejeros de Empleo y Universidad, Rocío Blanco y José Carlos Gómez Villamandos, respectivamente, en el encuentro informativo sobre 'Formación y Empresa' organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). La consejera de Empleo ha defendido la bateria de medidas desplegadas por la Junta, con 326 millones de euros en 2026 para seguir incentivando la Formación Profesional para el Empleo para, "en la medida de lo posible, intentar responder a la demanda que tiene la empresa" --790 millones desde 2019 y cerca de 252.000 alumnos a los que se les han mejorado sus habilidades y conocimientos--. Igualmente, ha sugerido a la patronal que el talento que incorpore tiene que ser "recompensado": "Que tengan un ascenso profesional; que tengan un entorno laboral adecuado; que repiensen cómo se organizan desde el punto de vista laboral porque, al final, el talento atrae talento".