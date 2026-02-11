Andalucía cifra en 535 millones los daños en carreteras autonómicas por las borrascas

El Gobierno andaluz ha anunciado una primera cifra de evaluación de los daños en las carreteras autonómicas como consecuencia de las sucesivas borrascas que han atravesado la región, que sitúa en 535 millones y ha anunciado un plan de actuación inmediata de 260 millones para afrontar la reparación de ese daño en infraestructuras.El dato ha surgido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y lo ha ofrecido la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha aludido a la reunión que celebró en la tarde del martes el Gobierno para ir avanzando en la evaluación de los daños de las borrascas.(Fuente: Junta de Andalucía)