Andalucía convoca este mes ayudas por 80 millones para modernizar los polígonos industriales

Utrera (Sevilla), 17 de marzo de 2026. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado este martes en Utrera (Sevilla) la convocatoria antes del 30 de marzo de un paquete de ayudas de 80 millones de euros para modernizar los polígonos industriales. Las ayudas serán en régimen de concurrencia competitiva y podrán optar a ellas tanto las entidades de gestión de los polígonos como los ayuntamientos. En un acto en el polígono industrial Innovatorno, en el municipio sevillano de Utrera, Paradela ha enmarcado esta convocatoria en la Ley de Espacios Productivos, en vigor ya tras su aprobación por el Parlamento de Andalucía. Una ley que ha definido como "muy pragmática" y en la que se busca analizar con datos la situación actual de los polígonos ya que "lo que no se mide no se mejora", ha defendido el consejero.