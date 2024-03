Andalucía cree "disparate" que Cataluña pida el 100% de los impuestos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado este miércoles que "no hay una singularidad para Cataluña, como no la hay para el resto de comunidades; no está infrafinanciada como está Andalucía", por lo que ha considerado que al Gobierno andaluz "nos parece una auténtica barbaridad, un disparate", reclamar el 100% de la recaudación de impuestos.Así ha respondido España cuestionada por las declaraciones del Gobierno catalán sobre una financiación singular para Cataluña, que incluye que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan, considerando esto el presidente Pere Aragonès "una cuestión de justicia", no de privilegios o ventajas; y la respuesta de la ministra María Jesús Montero sobre que se tratará cuando haya una reunión de todas las comunidades.