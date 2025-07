Andalucía "cumplirá" con la acogida de menores migrantes aunque "no está de acuerdo"

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha reafirmado este miércoles que la Junta de Andalucía "cumplirá" con la acogida de menores migrantes no acompañados que, procedentes de las islas Canarias, se van a distribuir por las comunidades autónomas, si bien "no está de acuerdo" con el reparto fijado por el Ejecutivo central, como ha expresado "alto y claro".Así lo ha señalado la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobase el Real Decreto que establece las actuaciones necesarias para la acogida de menores migrantes no acompañados.(Fuente: Junta de Andalucía)