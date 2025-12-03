Andalucía defiende una PAC "útil, realista y alineada con la competitividad empresarial"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este miércoles una Política Agraria Común (PAC) "fuerte, útil, realista, independiente de otros fondos, con la voz protagonista de las regiones, que tenga en cuenta la realidad productiva de Andalucía y esté alineada con la competitividad empresarial".Así se ha pronunciado el consejero durante un encuentro que ha mantenido con representantes y socios de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), donde ha abordado la propuesta de PAC post 2027, así como también las políticas de agua, dos "asuntos de gran interés para el sector empresarial y que son prioritarios para el Gobierno andaluz".