Andalucía destaca el ADM como símbolo del próspero sector aeroespacial y sus empleos

Sevilla, 20 de mayo de 2026. El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, ha valorado el ciclo de conferencias plenarias de Aerospace & Defence Meetings (ADM) como "un signo del excelente estado de salud del sector aeroespacial en Andalucía", destacando que esta cita se celebra en Sevilla desde hace 14 años. Asimismo, ha subrayado que la industria aeroespacial ha generado "miles de empleos para los andaluces" y que la capacidad de Andalucía para generar talento y conocimiento actúa como un "motor de atracción" de inversión en el sector.