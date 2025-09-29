Andalucía empieza a vacunar contra la gripe este martes con los indicadores "al alza"

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comienza este martes a vacunar contra la gripe a los menores de 6 a 59 meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y a los colectivos en contacto directo con ellos. La campaña comienza con los indicadores "al alza".De hecho, la tasa de síndrome gripal la semana pasada estaba en 1,4 casos cada 100.000 habitantes frente a un caso por cada 100.000 habitantes la semana previa;, la de Covid-19 (síndrome) de 3,5 casos frente a 2,6 y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 66,3 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 25,4 casos de la semana previa.