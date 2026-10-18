Andalucía estrena su primera ambulancia ECMO para trasladar a pacientes críticos

Bormujos (Sevilla), 18 de octubre de 2026.
La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha incorporado la primera ambulancia ECMO al Centro de Emergencias Sanitarias 061 para atender a pacientes críticos de forma segura y en una mayor brevedad de tiempo durante el traslado de hospitales. Este pasado viernes, Día Europeo de la Concienciación ante la Parada Cardíaca, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha aprovechado su visita al Hospital San Juan de Dios, con motivo del I Congreso nacional AESP-RCP, para conocer en persona la primera ambulancia ECMO que tendrá Andalucía para aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria muy grave o shock cardiogénico refractario, por ejemplo, tras determinadas complicaciones cardíacas.