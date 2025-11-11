Andalucía garantizará el acceso universal a sistemas automatizados de infusión de insulina

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este martes, en una visita a la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario Virgen Macarena, que en 2026 se van a incrementar notablemente el uso de los sistemas automatizados de infusión de insulina entre los niños y embarazadas con diabetes tipo 1. Esta ampliación de la cobertura supondrá una inversión adicional anual de 12,7 millones de euros.Antonio Sanz ha añadido que "estamos trabajando, además, para que a lo largo del próximo año se amplíe la monitorización continua de glucosa a las personas con diabetes tipo 2 tratadas con insulina basal y necesidad de mejora de control metabólico". Esta medida se implantará de forma progresiva según prioridad clínica y se incorporará en el marco de un nuevo procedimiento de licitación abierta que ya estamos preparando, con una inversión adicional a la actual de 6,3 millones de euros en 2026.