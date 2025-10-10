Andalucía impulsa un nuevo modelo comunitario para mejorar la atención en salud mental

La Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha la creación de los Equipos de Tratamiento Intensivo Comunitario (ETIC), con el fin de "mejorar la atención a las personas que sufren problemas graves y complejos de salud mental".Estos equipos, compuestos por profesionales especializados y con un enfoque de acompañamiento cercano, buscan ofrecer una atención más humana, accesible y comunitaria. En Andalucía, se estima que alrededor de 2,4 por mil habitantes personas son diagnosticadas con "Trastorno Mental Grave", cifra cercana a la prevalencia que ofrece la literatura internacional entre 2,5 y tres casos por cada mil habitantes en población general. Además, existe cada vez más clínica sugerente de problemas derivados del "Trauma Complejo".