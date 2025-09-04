Andalucía impulsa su sector audiovisual y de videojuegos destacado en Comic-Con Málaga

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, y el de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, han asistido en Madrid a la presentación de la primera edición de la Convención Internacional de Cómic de San Diego, Comic-Con, en Málaga, y han destacado la proyección de Andalucía a nivel nacional e internacional y han reivindicado el trabajo de la Junta para impulsar la industria audiovisual y del videojuego como motor económico.