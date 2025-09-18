Andalucía impulsa el sector de la transformación pesquera con más de 33 millones en ayudas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este jueves en Ayamonte (Huelva) el "compromiso" de la Junta con la industria de la transformación pesquera, "que se traduce en más de 33 millones de euros en ayudas convocadas desde 2023 para modernización, innovación, promoción y comercialización".Fernández-Pacheco ha anunciado que en las próximas semanas se resolverá la última convocatoria de ayudas a la transformación, dotada con 10,5 millones de euros, a la que se han presentado 15 proyectos. "Estamos hablando de un sector clave dentro de nuestra economía azul, que necesita respaldo para seguir creciendo y proyectando al mundo la excelencia de los productos andaluces", ha señalado.