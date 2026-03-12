Andalucía incrementa un 68,1% su energía eólica tras las borrascas, superando 1,4 millones de MWh

Jerez de la Frontera, Cádiz, 12 de marzo de 2026.
Andalucía ha iniciado este 2026 produciendo un total de 1.452.038,5 megavatios-hora (MWh) en energía eólica durante los dos primeros meses del año, un dato que se ha visto condicionado por el paso del tren de borrascas que azotó a la comunidad autónoma desde finales de enero hasta principios de febrero. No obstante, se ha generado un 68,1% más con respecto al mismo periodo del año anterior (863.621,1 MWh) y cuya diferencia entre ambos periodos se traduce en un total de 588.417,4 MWh.