Andalucía inicia campaña de alto riesgo con 1.089 hectáreas quemadas, 455 menos que en 2025

Sevilla, 1 de junio de 2026. La Junta de Andalucía ha activado este lunes la temporada de máximo riesgo de incendios forestales, que se extenderá desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre, periodo durante el que entran en vigor las restricciones asociadas al alto peligro de incendios forestales. El director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha destacado que este año el periodo de alto riesgo se inicia con 1.089 hectáreas quemadas frente a las 1.544 del año 2025.