Andalucía inicia la época de riesgo alto con 4.700 efectivos y 43 aeronaves

Sevilla, 11 de mayo de 2026. El consejero de la Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este lunes el Comité Asesor Regional del Plan Infoca, con representación de todas las administraciones competentes, en el que se han presentado los medios materiales y humanos que integrarán el dispositivo para la época de peligro alto de incendios, que transcurre del 1 de junio al 15 de octubre. El dispositivo EMA Infoca cuenta esta campaña con 4.700 profesionales, una flota de vehículos pesados de extinción con 108 autobombas (renovadas en el 84% tras una inversión de 30 millones de euros) y once nodrizas, además de ocho nuevas unidades móviles que sustituirán a las actuales (operativas desde 2010), tras una inversión de 1,5 millones de euros.