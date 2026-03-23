Andalucía ofertará el próximo curso más de 30.275 nuevas plazas en Formación Profesional

Sevilla, 23 de marzo de 2026. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este lunes de que para el próximo curso 2026/27 se ofertarán más de 30.275 nuevas plazas de Formación Profesional, para un total cercano en todo el sistema a las 200.000 plazas de nuevo ingreso en Andalucía. Este crecimiento, ha explicado Castillo, se enmarca en una "hoja de ruta clara orientada a adaptar la FP a un mercado laboral en constante evolución". Al término de la legislatura, el Gobierno andaluz habrá creado alrededor de 78.000 nuevas plazas de Formación Profesional desde 2019, ha recogido la Junta en una nota. Uno de los ejes estratégicos de esta oferta es el impulso de la oferta modular virtual, es decir la FP a distancia, que concentrará la mayor parte del crecimiento con 28.265 nuevas plazas.