Andalucía pide al comisario de Pesca revisar el plan del Mediterráneo occidental

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis, una revisión del actual Plan para la Pesca del Mediterráneo Occidental para que haya "un mayor equilibrio" en los tres pilares de la política común pesquera, como son "el biológico, el social y el económico", además de demandar un reparto "más justo" de la cuota de atún rojo.Así lo ha anunciado durante su intervención en un acto de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, Conxemar, celebrada en la ciudad de Cádiz, y a la que ha asistido el propio Costas Kadis.