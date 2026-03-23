Andalucía pide a la ministra García abordar la huelga de médicos tras 256.000 citas suspendidas

Cádiz, 23 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para exigirle que en el Consejo Interterritorial de este próximo viernes aborde ya la huelga por el Estatuto Marco que, en su última convocatoria, ha supuesto la suspensión de más de 256.000 citas, de las cuales más de 150.000 eran de Atención Primaria. Además, se han cancelado 83.000 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.400 operaciones.