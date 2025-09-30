Andalucía publica su bolsa de suelo con capacidad para construir 40.937 viviendas protegidas

La Junta de Andalucía ha publicado la bolsa de suelo para vivienda asequible y que cuenta con parcelas para la construcción de 40.937 viviendas protegidas. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha presentado este martes esta bolsa de suelo que será "herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda" e "impulsar la colaboración público-privada, esencial si queremos actuar con agilidad y eficacia"."Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia", ha manifestado la consejera en su intervención en una jornada de presentación de la bolsa en la que han asistido y también participado promotores, colegios profesionales y agentes sociales y económicos.