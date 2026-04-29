Andalucía recalca que la huelga médica es "contra Sánchez" y urge a "ponerle freno"

Sevilla, 29 de abril de 2026. La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha recalcado este miércoles que la huelga médica es "contra el Gobierno de Pedro Sánchez" al que ha urgido a "ponerle freno" porque está afectando a las listas de espera. En respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha acusado al Ejecutivo central de ser "incapaz de dialogar". (Fuente: Junta de Andalucía)