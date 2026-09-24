Andalucía reduce un 42% sus emisiones totales de gases de efecto invernadero entre 2005 y 2023

Sevilla, 24 de septiembre de 2026. Andalucía ha reducido un 42% sus emisiones totales de gases de efecto invernadero entre 2005 y 2023, al pasar de 66,18 a 38,36 millones de toneladas de CO2 equivalente, la unidad que permite contabilizar conjuntamente los distintos gases que contribuyen al calentamiento global. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha destacado estos datos durante su participación en Sevilla en la jornada organizada por la Fundación MAS con motivo del XI aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).