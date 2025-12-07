Andalucía registra en 2025 el mayor número de hipotecas sobre viviendas desde 2010

El número de hipotecas sobre viviendas en Andalucía contabilizado entre enero y septiembre ha aumentado un 21,5% interanual hasta alcanzar las 71.000 operaciones, la mayor cifra en igual periodo desde 2010, cuando se contabilizaron 85.138. De la misma manera, hay que remontarse hasta 2008 para encontrar un volumen similar de visados de viviendas, 26.147 en total en los nueve primeros meses del año, con un crecimiento del 5% interanual, dos décimas más que el crecimiento medio registrado a nivel nacional (4,8%).Los últimos datos difundidos por el INE y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana analizados por la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía, reflejan un dinamismo creciente del sector, que consolida la recuperación de la actividad, según ha valorado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, quien ha destacado la fortaleza del mercado hipotecario y el impulso sostenido de la actividad residencial en 2025.