Andalucía registra una "madrugada tranquila" con veinte incidencias leves a causa del temporal

El 112 cierra la noche y la madrugada sin incidencias de gravedad en relación con el temporal que ha afectado a Andalucía este fin de semana, así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, este lunes en Sevilla, en declaraciones a los medios, asegurando que la noche del domingo al lunes ha discurrido "tranquila, con apenas una veintena de incidencias sin gravedad" después de un fin de semana "intensísimo", marcado por los efectos de las lluvias, "especialmente en Málaga, pero también en Granada y Almería".