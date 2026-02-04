Andalucía retoma clases en aulas salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y varias comarcas

La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería como consecuencia de la incidencia de la borrasca 'Leonardo', mientras que irá retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas por la misma causa, aunque con excepciones --incluidas las ciudades de Jaén y Granada entre las capitales--, de modo que en las comarcas más afectadas por riesgo de inundaciones, lluvia o viento aún no se podrá volver a la normalidad en este aspecto.