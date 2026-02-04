Andalucía retoma mañana clases presenciales menos en Almería y algunas comarcas afectadas

La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería como consecuencia de la incidencia de la borrasca 'Leonardo', mientras que irá retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas por la misma causa, aunque con excepciones en las siete provincias, de modo que no en todas las comarcas se podrá volver a la normalidad por la situación que atraviesan como consecuencia de este temporal.