Andalucía supera el 93,6% de cobertura en la vacunación frente al virus de la bronquiolitis

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado esta mañana en la presentación del Plan Integral de Atención Temprana (PIATA) en Sevilla, que "Andalucía ha alcanzado el 93,6% de cobertura en la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), el causante de la bronquiolitis, en los dos primeros meses de campaña, un 1,2% más que en la misma fecha del año pasado."Una buena noticia que afecta a la salud de los más pequeños, y que nos ha permitido inmunizar a 33.670 menores de seis meses en toda Andalucía, ha resaltado. El consejero ha asegurado que es "un éxito que hemos conseguido entre todos", y ha agradecido "a las familias por atender a la llamada de la Consejería para proteger a los más pequeños y también a los profesionales sanitarios que participan en esta campaña de vacunación".