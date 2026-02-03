Andalucía suspende clases presenciales por lluvias extremas, excepto en Almería

Las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma. Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su comparecencia con motivo de la reunión, en Sevilla, del comité asesor del Plan de Emergencias. Ha anunciado que la primera decisión que se ha tomado es "elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía", dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días.