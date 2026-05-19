Andalucía Trade destaca en ADM 2026 el sector aeroespacial y presenta oferta de financiación

Sevilla, 19 de mayo de 2026. Aeroespace & Defese Meetings (ADM) ha comenzado este martes en Sevilla su ciclo de conferencias plenarias reivindicando el sector aeroespacial, espacial y de defensa de Andalucía, un sector que alcanzó en 2024 --año del que se tienen las cifras más recientes-- una facturación cercana a los 3.000 millones de euros y generó más de 15.000 empleos en la comunidad. Al tiempo, durante su inauguración, Andalucía Trade ha presentado a la industria aeroespacial su oferta de financiación empresarial por más de 430 millones de euros