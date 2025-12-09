Andalucía triplica la tasa de incidencia de la gripe en una semana

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este martes que la tasa de incidencia de la gripe se sitúa ya en 33,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone que se ha triplicado en una semana y que Andalucía haya "superado el umbral epidémico". La Junta hace un llamamiento a la vacunación. De hecho, ya son más de 1,7 millones de andaluces los que han recibido la dosis.En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha advertido de que la campaña de gripe de este año es "especialmente virulenta" porque el virus que está detrás "no ha sido el dominante" en los últimos años y, por tanto, hay menos inmunidad entre la población. Igualmente, el consejero de Sanidad ha confirmado que hay centros y hospitales en los que, ante la incidencia de la gripe, han decidido que el uso de la mascarilla sea obligatorio.