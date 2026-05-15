Andalucía utiliza IA para verificar el escrutinio con imágenes de actas por primera vez

Sevilla, 15 de mayo de 2026. Un total de 6.812.902 andaluces están llamados a participar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo, en un dispositivo que contará con 10.403 mesas electorales distribuidas en 3.759 colegios en toda la comunidad autónoma. Del total del censo electoral, 6.510.832 electores residen en Andalucía y 302.070 en el extranjero, mientras que 186.094 ciudadanos podrán votar por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad desde los anteriores comicios.