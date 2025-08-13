Andalucía va a "pelear" el 50% de la dependencia del Gobierno como al País Vasco

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, deja claro que el Gobierno de Juanma Moreno "va a pelear por vía institucional o administrativa" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ponga en el sistema de dependencia de Andalucía el 50% para financiar el servicio de la misma manera que se ha comprometido con el País Vasco.En una entrevista con Europa Press, Loles López insiste en que Andalucía "pone el doble que el Gobierno de España en dependencia, y es muy duro, pero que muy duro" ver cómo el Ejecutivo firma un documento con el País Vasco para afrontar la dependencia a partes iguales. "Aquí me rebelo. Es muy duro ver cómo el gobierno de España, la señora Montero, que es la que se va a presentar aquí por Andalucía a las elecciones, se sienta con el Gobierno vasco y acuerda que le va a pagar el 50% de la dependencia y trata a los andaluces con la punta del pie. ¿Y a nosotros no por qué? ¿Por el sillón de Sánchez?".