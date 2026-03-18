Andalucíaa promoverá investigación de enfermedades raras y tratamientos para piel de mariposa

Sevilla, 18 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles, en la inauguración de la Jornada 'Enfermedades raras: visibilizar para avanzar en la edad pediátrica', que se celebran en Sevilla, que la Junta de Andalucía seguirá avanzando en la investigación y los tratamientos de enfermedades raras. Una jornada en la que ha participado también Leo, el niño de doce años que será uno de los primeros pacientes en recibir el nuevo tratamiento para la piel de mariposa, tal como anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la pasada semana.