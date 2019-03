Andoni Aduriz presenta en ARCO 'Ron Zacapa by Mugaritz'

Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz con dos estrellas Michelin, y Ron Zacapa sorprenden en ARCO. El chef ha presentado el proyecto Ron Zacapa by Mugaritz, inspirado en la filosofía de la firma guatemalteca “The Art of Slow”, que muestra el arte de tomarse el tiempo necesario para reconectar a través de los sabores, lugares y personas que realmente importan. La maestra ronera Lorena Vásquez, ha explicado, junto al chef, el nuevo ritual para degustar el destilado guatemalteco, que se podrá disfrutar en Mugaritz. Además, en el espacio de ARCO de NuBel by Ron Zacapa, donde los asistentes a esta cita del Arte contemporáneo podrán degustar una propuesta gastronómica típica de la gastronomía centroamericana, la artista Andrea Zarraluqui ha intervenido un mural con platos pintados a mano que forman una colección especial. Estas propuestas animan en esta edición de ARCO a que los amantes del arte y la gastronomía disfruten de experiencias únicas.