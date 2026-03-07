Andueza exige a Feijóo que deje de hablar de ETA para crear "enfrentamiento" y tapar "miserias"

Bilbao, 7 de marzo de 2026. El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha reclamado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "sus seguidores", que dejen de hablar y de mentir sobre ETA, que "ya no existe", para utilizarla de "arma arrojadiza" y generar "enfrentamiento", como también hace Vox. Según ha destacado, le "indigna" que usen "el comodín de ETA para esconder sus miserias" y nieguen "la gran victoria de la democracia" contra el terrorismo con lo que "añaden más dolor a las víctimas". Andueza ha realizado estos reproches a los 'populares' durante el homenaje celebrado en la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón al que fuera concejal socialista Isaías Carrasco, asesinado por ETA hace 18 años. En la ofrenda floral, han participado también el expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, y familiares, amigos y compañeros de Carrasco. "A Isaías lo asesinaron por ser socialista, porque representaba todo lo que ETA odiaba y temía. Isaías era hijo de la inmigración, como lo somos miles y miles de vascos. Sus ideas eran las de muchos de esos miles, ideas socialistas, de servicio a la ciudadanía, como las de su abuelo. Aspiraba a una Euskadi en paz y en libertad. Como tantos, no lo pudo ver", ha destacado. (Fuente: PSE)