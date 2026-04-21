Andueza no ve "posible un acuerdo" con la propuesta del PNV sobre el euskera en las OPE

Bilbao, 21 de abril de 2026. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que su partido está "dispuesto a sentarse con el PNV las veces que haga falta" para abordar la reforma de la Ley de Empleo Público, pero no ve "posible un acuerdo" con "el marco" que plantean los jeltzales, cuya propuesta "abre la puerta a la discrecionalidad y al aumento de la exigencia del euskera en la administración". Asimismo, ha remarcado que ni lo planteado por PNV ni por EH Bildu "resuelven ningún problema" porque "seguirá habiendo recursos y sentencias".