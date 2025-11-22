Anna Lleó: "El gran objetivo de las actividades es poner en valor los distritos y los artistas"

Anna Lleó, jefa del Departamento de Fiestas, Festivales y Eventos del Instituto de Cultura, ha asegurado esta tarde que "el gran objetivo de todas las actividades navideñas es poner en valor el territorio, los distritos y los artistas nacionales e internacionales". Lo ha dicho durante el acto de encendido de luces de Navidad celebrado en el Paseo de Gracia, donde ha destacado la importancia del comercio de proximidad, que "es el alma y el corazón de estas fiestas". "Todo está bañado alrededor de la diversidad y de la polivalencia de la ciudad", ha añadido. El encendido ha combinado una escenografía con un mástil central de catorce metros, un cubo luminoso suspendido, coreografías aéreas, piromusical e instalaciones lumínicas innovadoras que han culminado con el encendido simultáneo de las principales calles de Barcelona.